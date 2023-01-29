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«Динамо» обыграло «Борац» в контрольном матче благодаря дублю Тюкавина

«Динамо» обыграло «Борац» в контрольном матче благодаря дублю Тюкавина
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Борац» из Боснии и Герцеговины. Команды сыграли два тайма по 60 минут. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2.

На 24-й минуте матча счёт открыл нападающий «Бораца» Момчило Мркаич. Отыграться динамовцам удалось на 81-й минуте: форвард Константин Тюкавин реализовал пенальти. Через четыре минуты москвичи вышли вперёд: отличился уругвайский защитник Николас Маричал Перез. На 99-й минуте боснийская команда сравняла счёт, но через три минуты Тюкавин принёс победу «Динамо», оформив дубль.

«Динамо» провело третий контрольный матч на сборах. Ранее команда Славиши Йокановича разгромила клуб «Грин Херонс» из ОАЭ со счётом 8:0 и сыграла вничью с «Оренбургом» (3:3).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 января 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
0:1 Мркаич – 24'   1:1 Тюкавин – 81'   2:1 Маричал Перез – 85'   2:2 Пейович – 99'   3:2 Тюкавин – 102'
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