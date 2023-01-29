«Брест» разгромил «Анже» в матче Лиги 1, «Монпелье» был сильнее «Осера»

«Брест» разгромил «Анже» в матче 20-го тура французской Лиги 1 со счётом 3:0.



Голами в составе победителей отметились Жереми ле Дуарон, Стив Мунье, Франк Онора и Пьер Лис-Мелу.

В других матчах игрового дня «Клермон» и «Нант» не сумели открыть счёт, «Монпелье» на выезде переиграл «Осер» со счётом 2:0.

Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 47 очков и опережает «Ланс» на два очка. При этом, в отличие от конкурентов, парижане свой матч 20-го тура ещё не провели, сегодня же, 29 января, они примут «Реймс». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Кроме того, столичный коллектив выиграл четыре из пяти последних розыгрышей Лиги 1, лишь один раз позволив завоевать титул другой команде – «Лиллю».