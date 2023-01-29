«Брест» разгромил «Анже» в матче Лиги 1, «Монпелье» был сильнее «Осера»
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«Брест» разгромил «Анже» в матче 20-го тура французской Лиги 1 со счётом 3:0.
Голами в составе победителей отметились Жереми ле Дуарон, Стив Мунье, Франк Онора и Пьер Лис-Мелу.
Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
4 : 0
Анже
Анже
1:0 ле Дуарон – 14' 2:0 Мунье – 34' 3:0 Онора – 59' 4:0 Лис-Мелу – 84'
В других матчах игрового дня «Клермон» и «Нант» не сумели открыть счёт, «Монпелье» на выезде переиграл «Осер» со счётом 2:0.
Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 0
Нант
Нант
Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 2
Монпелье
Монпелье
0:1 Мавидиди – 62' 0:2 Мавидиди – 80'
Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 47 очков и опережает «Ланс» на два очка. При этом, в отличие от конкурентов, парижане свой матч 20-го тура ещё не провели, сегодня же, 29 января, они примут «Реймс». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Кроме того, столичный коллектив выиграл четыре из пяти последних розыгрышей Лиги 1, лишь один раз позволив завоевать титул другой команде – «Лиллю».
Комментарии
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