Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брест» разгромил «Анже» в матче Лиги 1, «Монпелье» был сильнее «Осера»

«Брест» разгромил «Анже» в матче Лиги 1, «Монпелье» был сильнее «Осера»
Комментарии

«Брест» разгромил «Анже» в матче 20-го тура французской Лиги 1 со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Жереми ле Дуарон, Стив Мунье, Франк Онора и Пьер Лис-Мелу.

Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
4 : 0
Анже
Анже
1:0 ле Дуарон – 14'   2:0 Мунье – 34'   3:0 Онора – 59'   4:0 Лис-Мелу – 84'

В других матчах игрового дня «Клермон» и «Нант» не сумели открыть счёт, «Монпелье» на выезде переиграл «Осер» со счётом 2:0.

Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 0
Нант
Нант
Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 2
Монпелье
Монпелье
0:1 Мавидиди – 62'   0:2 Мавидиди – 80'

Лидером турнира является «Пари Сен-Жермен», который имеет в активе 47 очков и опережает «Ланс» на два очка. При этом, в отличие от конкурентов, парижане свой матч 20-го тура ещё не провели, сегодня же, 29 января, они примут «Реймс». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Кроме того, столичный коллектив выиграл четыре из пяти последних розыгрышей Лиги 1, лишь один раз позволив завоевать титул другой команде – «Лиллю».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023