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«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 29 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» на своём поле примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно посмотреть в онлайн-сервисе Okko.

Мадридский клуб в данный момент занимает вторую строчку испанского чемпионата. В активе команды Карло Анчелотти 41 очко, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет шесть очков, но каталонцы уже сыграли свой матч тура, поэтому в случае победы хозяев разница между командами может сократиться.

«Реал Сосьедад» располагается на третьем месте, набрав 38 очков, и в случае победы команда из Сан-Себастьяна может догнать «сливочных». Но у мадридцев также есть в запасе перенесённый матч 17-го тура, в котором они 2 февраля сыграют с «Валенсией».

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