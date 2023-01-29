Новичок «Крыльев» Гарре рассказал о периоде карьеры в «Манчестер Сити»
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Аргентинский нападающий Бенхамин Гарре рассказал о периоде карьеры, проведённом в структуре английского «Манчестер Сити». Сегодня, 29 января, футболист подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов» сроком на 3,5 года.
«До 20 лет я играл в «Манчестер Сити». Сначала в команде U18, а затем в U23, потом даже была предсезонка с главной командой под руководством Хосепа Гвардиолы. Я благодарен ему, что он взял меня совсем мальчишкой, доверял мне, помогал. Он развил меня как в футбольном плане, так и в человеческом. Пеп следит за молодыми игроками академии. Сейчас мы остаёмся на связи: он поздравляет меня с днём рождения и следит за мной», — сказал Гарре в интервью пресс-службе самарского клуба.
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