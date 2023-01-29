«Ювентус» не побеждает в трёх последних матчах Серии А. Ранее клуб одержал 8 побед подряд

Туринский «Ювентус», который уступил дома «Монце» в матче 20-го тура итальянской Серии А, не может выиграть в трёх матчах национального первенства подряд. Команда Массимилиано Аллегри ранее потерпела чувствительное поражение от «Наполи» со счётом 1:5, а позже в результативном матче сыграла вничью с «Аталантой» — 3:3. При этом до матча с неаполитанцами туринский клуб выиграл восемь матчей Серии А подряд, не пропустив при этом ни одного гола.
«Монца» набрала 25 очков и обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 11-ю позицию. В активе туринцев по-прежнему 23 очка.
Напомним, недавно «Ювентус» был лишён 15 баллов в текущем розыгрыше Серии А из-за участия бывшего руководства клуба в финансовых махинациях.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131
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