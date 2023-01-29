«Шальке-04» и «Кёльн» поделили очки в матче Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Шальке-04» и «Кёльн». Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Команды сыграли вничью — 0:0.

«Шальке-04» не смог реализовать своё преимущество. Команда превзошла соперника, пробив по воротам «Кёльна». Гости же ни разу не попали в створ ворот. «Шальке-04» не может выиграть уже на протяжении четырёх матчей в Бундеслиге.

«Шальке-04» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 10 очков в 18 матчах. «Кёльн» располагается на 12-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует мюнхенская «Бавария», у которой 37 очков.