Робертсон — о вылете «Ливерпуля» из КА: мне жаль наших фанатов, мы снова их подвели

Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение своей команды в 1/16 Кубка Англии от «Брайтона» (1:2).



«Горькое разочарование. Я думаю, что это была хорошая кубковая встреча, от начала до конца, и у обеих команд были шансы. Сегодня мы были более конкурентоспособны, чем две недели назад. Мы создавали моменты и действовали компактнее, но в конце игры всё равно выбыли из Кубка.



В таком клубе, как «Ливерпуль», болельщики ожидают многого, и проигрывать из-за последнего точного удара по мячу очень разочаровывает. Нам нужно начать побеждать. Это легко сказать, но труднее сделать.



Мы недостаточно хороши в этом сезоне. В начале года мы хотели начать всё сначала, но этого не произошло. В чемпионате мы были далеки от идеала, а теперь вылетели из обоих Кубков. Мне жаль наших фанатов, мы снова их подвели», — приводит слова Робертсона издание BBC.

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