Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о важности контрольных матчей с иностранными клубами, а также оценил предыдущих соперников самарцев на сборах – «Рубин» (1:2) и «СКА-Хабаровск» (3:0).
«Я с удовольствием играю с командами из других стран, но всё-таки это не должно быть постоянно. На первом-втором сборе стоит играть с иностранными командами, но затем нам надо играть с российскими, чтобы понимать, с каким футболом мы столкнёмся. Мы не так выискиваем специально соперников, это всё на уровне пожеланий.
Сейчас мы сыграли с командами ФНЛ, но очень трудно сказать, что у «Рубина» состав уровня ФНЛ. Если сравнить количество проведённых матчей в РПЛ у игроков «Рубина» и нас, то мы точно уступим. С «Рубином» и «СКА-Хабаровск» были нормальные интересные игры, учитывая, что это середина второго сбора», — приводит слова специалиста Metaratings.
Самарцы ушли на зимний перерыв, занимая 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. В 17 матчах турнира «Крылья» заработали 20 очков.
.
- 29 января 2023
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:13
-
19:09
-
19:06
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:36
-
18:35
-
18:25
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:40
-
17:23
-
17:21
-
17:11
-
17:06
-
16:52
-
16:31
-
16:24
-
16:02
-
15:56