Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о важности контрольных матчей с иностранными клубами, а также оценил предыдущих соперников самарцев на сборах – «Рубин» (1:2) и «СКА-Хабаровск» (3:0).



«Я с удовольствием играю с командами из других стран, но всё-таки это не должно быть постоянно. На первом-втором сборе стоит играть с иностранными командами, но затем нам надо играть с российскими, чтобы понимать, с каким футболом мы столкнёмся. Мы не так выискиваем специально соперников, это всё на уровне пожеланий.



Сейчас мы сыграли с командами ФНЛ, но очень трудно сказать, что у «Рубина» состав уровня ФНЛ. Если сравнить количество проведённых матчей в РПЛ у игроков «Рубина» и нас, то мы точно уступим. С «Рубином» и «СКА-Хабаровск» были нормальные интересные игры, учитывая, что это середина второго сбора», — приводит слова специалиста Metaratings.



Самарцы ушли на зимний перерыв, занимая 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. В 17 матчах турнира «Крылья» заработали 20 очков.

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