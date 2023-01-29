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Гаттузо – о возможном увольнении из «Валенсии»: буду уважать любое решение клуба

Гаттузо – о возможном увольнении из «Валенсии»: буду уважать любое решение клуба
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своих подопечных от «Вальядолида» (0:1) в матче 19-го тура испанской Ла Лиги.

«Мы знали, что это будет особенный матч, учитывая положение в таблице обеих команд. Мы попытались изменить стиль игры, действуя индивидуально по сопернику, поэтому у нас было четыре или пять шансов для взятия ворот, но не повезло. Во втором тайме всё поменялось, потому что соперник проявил больше настойчивости.

Понятно, что я несу ответственность за это поражение. Правда, команда сейчас выступает нестабильно. Наша работа продолжается, чтобы мы наконец-то начали реализовывать свои моменты и менять ситуацию на поле.

Понимаю, что моё положение находится под вопросом, поэтому я буду уважать любое решение, которое примет клуб. Моим единственным приоритетом является попытка изменить нашу ситуацию», — приводит слова Гаттузо Sport.es.

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