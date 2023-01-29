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Клопп — о матче с «Брайтоном»: пропустили два гола со стандартов — этого нельзя допускать

Клопп — о матче с «Брайтоном»: пропустили два гола со стандартов — этого нельзя допускать
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).

«Мы приехали сюда после игры несколько недель назад, когда мы даже не были сами собой. Сегодня мы играли лучше, но пропустили два гола со стандартов, а этого ни в коем случае нельзя допускать.

С левой стороны Робертсон был в порядке, потому что ему помогали, а на другом фланге Трент Александер-Арнольд не получил поддержки. Митома действительно хорош, поэтому, конечно, было тяжело.

Мы могли лучше действовать в моментах с пропущенными голами. В первом случае мы отбились, но могли бы заблокировать удар.

Это не очень приятно. Со временем мы могли бы увидеть положительные моменты, но мы хотели пройти в следующий раунд. Поздравляем Брайтон», — приводит слова Клоппа ВВС.

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