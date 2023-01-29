Уткин: Fan ID оформлять не планирую, без стадионов мне безрадостно, но нормально

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о паспорте болельщика — Fan ID, который со второй части сезона РПЛ будет необходим для посещения всех матчей турнира.
«Про Фан Уйди (очевидно, речь идёт о Fan ID — прим. „Чемпионата“).
Вот, кстати, наверняка есть случаи, когда кто-то купил абонемент на сезон, а Фан Уйди не оформил (по любой из причин). Среди спартаковских болельщиков, например, такие точно найдутся. Это ведь не что иное, как неоказание услуг, за которые уже уплачено. Прошло полсезона, и условия оказания этих услуг изменились в одностороннем порядке. Я бы с интересом почитал квалифицированный комментарий юриста по этому поводу.
Сам я, как и говорил, Фан Уйди оформлять не планирую. Говорю об этом с грустью. Не могу исключить, что профессиональные причины рано или поздно заставят вернуться к этому вопросу, но сейчас я вполне морально готов к тому, что матчи РПЛ мне не посетить. В первом круге я проверил, как у меня получится без стадионов. В общем, нормально. Безрадостно, но нормально.Ну и чёрт с ним, значит", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 29 января 2023
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