Йоканович рассказал, что «Динамо» планирует контрольный матч из двух таймов по 75 минут

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу в контрольном матче с «Борацем» (3:2) и рассказал, что планируется спарринг из двух таймов по 75 минут.

«Я всегда счастлив, когда мы побеждаем. Мы сыграли 120 минут после шести тяжёлых тренировок за три дня. Соответственно, наши игроки не были свежими, но команда боролась, создавала моменты, неплохо проявила себя в переходных фазах. Мы продолжаем готовиться к возобновлению сезона, и впереди у нас ещё шесть контрольных матчей. Уверен, что в них мы будем выглядеть лучше, чем сегодня.



Моя инициатива сыграть 120 минут? Да, нам это было нужно, чтобы все игроки смогли провести на поле по 60 минут. Следующую игру мы проведём в таком же формате, а заключительная встреча на этом сборе будет состоять из двух таймов по 75 минут», — приводит слова Йокановича официальный сайт московского «Динамо».