«Мы потеряли авторитет». Жиру — о поражении «Милана» со счётом 2:5 от «Сассуоло»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал поражение от «Сассуоло» (2:5) в матче 20-го тура Серии А и призвал свою команду прервать неудачную серию.
«Это трудное время, но мы должны держаться вместе. У нас есть поддержка болельщиков, мы это видели, и ради них мы хотим отдать им всё на поле, потому что они этого заслуживают. Сейчас у меня ощущение, что всё идёт не так. Мы должны делать больше, работать усерднее, быть более сосредоточенными. Мы правильно готовимся к матчам, мы хотим преуспеть, но этого недостаточно. Когда мы подвергаемся атакам со стороны соперника, у всех нас возникают проблемы, поэтому мы должны защищаться как команда.
Мы потеряли авторитет, в котором была наша сила в прошлом году, пропустили много голов. Я не хочу говорить о выбывших игроках, но это тоже имеет значение. Но те, кто играет, должны делать больше, в том числе и я. Постараемся держаться вместе, у нас есть возможность поднять свой авторитет в дерби с «Интером», — приводит слова Жиру журналист Альфредо Педулла.
Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру
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