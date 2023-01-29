Гордон — о переходе в «Ньюкасл»: клуб действительно движется в верном направлении

Вингер Энтони Гордон, который перешёл из «Эвертона» в «Ньюкасл», прокомментировал свой трансфер в новый клуб.



«С тех пор как я узнал об интересе «сорок», я был убеждён, что «Ньюкасл» — команда, которая мне подходит.



Фан-база клуба и этот город очень впечатляют. Меня устраивает то, как команда играет под руководством Эдди Хау в данный момент, похоже, клуб действительно движется в правильном направлении. Чувствую, что это большой шаг. Я ещё не показал людям, на что способен», — приводит слова Гордона официальный сайт «Ньюкасла».



Это первый трансфер «Ньюкасла» в январское трансферное окно. Ранее клуб продлил контракт с защитником Кираном Триппьером до 2025 года.

Новость по теме «Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона

Фанаты «Ньюкасла» отпраздновали новость о приобретении клуба