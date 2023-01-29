The Telegraph: «Челси» возобновил переговоры с «Бенфикой» о трансфере Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» возобновил переговоры с «Бенфикой» о возможном трансфере аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, сообщает The Telegraph.
Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет € 120 млн, лиссабонцы хотят заработать на продаже именно столько, поэтому ранее отвергли все предложения лондонцев, которые не хотят платить за молодого хавбека такие деньги.
Ранее английский клуб предложит сумму в € 100 млн, а также марокканского футболиста Хакима Зиеша в обмен на аргентинского игрока.
Напомним, Фернандес стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Также он был признан лучшим молодым футболистом прошедшего турнира. В текущем сезона Фернандес провёл за «Бенфику» 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча
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