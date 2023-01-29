«Боруссия» обыграла «Байер» в выездном матче Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:0.



На 33-й минуте счёт открыл нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. Его ассистентом выступил Юлиан Брандт. На 53-й минуте защитник «Байера» Эдмон Тапсоба забил мяч в собственные ворота.



«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 34 очка после 18 матчей. «Байер» располагается на девятой строчке, заработав 24 балла. Лидирует мюнхенская «Бавария», у которой 37 очков.