Клуб из пятого дивизиона сыграет повторный матч в 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Рексем» и «Шеффилд Юнайтед». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дином Уайтстоуном. Команды сыграли вничью — 3:3.



На второй минуте первый мяч в матче забил нападающий «Шеффилда» Оливер Макбарни. Хозяева ответили на 50-й минуте: отличился полузащитник Джеймс Джонс. На 61-й минуте «Рексем» смог выйти вперёд усилиями полузащитника Томаса О'Коннора, но игрок гостей Оливер Норвуд уже через четыре минуты сравнял счёт. На 71-й минуте был удалён нападающий гостей Дэниэл Джеббисон. «Рексему» удалось воспользоваться численным преимуществом. Форвард Пол Маллин на 86-й минуте вновь вывел вперёд валлийский клуб, выступающий в пятом по счёту дивизионе чемпионата Англии. Однако «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве успел отыграться: на 90+5-й минуте защитник Джон Иган сравнял счёт — 3:3.

Ранее «Сток Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Стивенидж» со счётом 3:1. Команды встречались на стадионе «Бет365 — Британниа» в Сток-он-Трент (Англия).



В составе хозяев отличились Джейкоб Браун, Джош Лорент и Льюис Бейкер (с пенальти). У гостей забитый мяч на счету Джейми Рида.