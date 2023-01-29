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Клуб из пятого дивизиона сыграет повторный матч в 1/16 финала Кубка Англии

Клуб из пятого дивизиона сыграет повторный матч в 1/16 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Рексем» и «Шеффилд Юнайтед». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дином Уайтстоуном. Команды сыграли вничью — 3:3.

На второй минуте первый мяч в матче забил нападающий «Шеффилда» Оливер Макбарни. Хозяева ответили на 50-й минуте: отличился полузащитник Джеймс Джонс. На 61-й минуте «Рексем» смог выйти вперёд усилиями полузащитника Томаса О'Коннора, но игрок гостей Оливер Норвуд уже через четыре минуты сравнял счёт. На 71-й минуте был удалён нападающий гостей Дэниэл Джеббисон. «Рексему» удалось воспользоваться численным преимуществом. Форвард Пол Маллин на 86-й минуте вновь вывел вперёд валлийский клуб, выступающий в пятом по счёту дивизионе чемпионата Англии. Однако «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве успел отыграться: на 90+5-й минуте защитник Джон Иган сравнял счёт — 3:3.

Кубок Англии. 1/16 финала
29 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
3 : 3
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Макбарни – 2'   1:1 Джонс – 50'   2:1 О'Коннор – 61'   2:2 Норвуд – 65'   3:2 Маллин – 86'   3:3 Иган – 90+5'
Удаления: нет / Джеббисон – 71'

Ранее «Сток Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Стивенидж» со счётом 3:1. Команды встречались на стадионе «Бет365 — Британниа» в Сток-он-Трент (Англия).

В составе хозяев отличились Джейкоб Браун, Джош Лорент и Льюис Бейкер (с пенальти). У гостей забитый мяч на счету Джейми Рида.

Кубок Англии. 1/16 финала
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
Окончен
3 : 1
Стивенидж
Стивенидж
1:0 Браун – 3'   1:1 Рид – 70'   2:1 Лорент – 73'   3:1 Бейкер – 80'
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