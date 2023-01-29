Клуб из пятого дивизиона сыграет повторный матч в 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Рексем» и «Шеффилд Юнайтед». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дином Уайтстоуном. Команды сыграли вничью — 3:3.
На второй минуте первый мяч в матче забил нападающий «Шеффилда» Оливер Макбарни. Хозяева ответили на 50-й минуте: отличился полузащитник Джеймс Джонс. На 61-й минуте «Рексем» смог выйти вперёд усилиями полузащитника Томаса О'Коннора, но игрок гостей Оливер Норвуд уже через четыре минуты сравнял счёт. На 71-й минуте был удалён нападающий гостей Дэниэл Джеббисон. «Рексему» удалось воспользоваться численным преимуществом. Форвард Пол Маллин на 86-й минуте вновь вывел вперёд валлийский клуб, выступающий в пятом по счёту дивизионе чемпионата Англии. Однако «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве успел отыграться: на 90+5-й минуте защитник Джон Иган сравнял счёт — 3:3.
Ранее «Сток Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Стивенидж» со счётом 3:1. Команды встречались на стадионе «Бет365 — Британниа» в Сток-он-Трент (Англия).
В составе хозяев отличились Джейкоб Браун, Джош Лорент и Льюис Бейкер (с пенальти). У гостей забитый мяч на счету Джейми Рида.
- 29 января 2023
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:46
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:13
-
19:09
-
19:06
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:36
-
18:35
-
18:25