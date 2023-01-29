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Хёрдур Магнуссон: победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» — лучшее воспоминание о ЦСКА

Хёрдур Магнуссон: победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» — лучшее воспоминание о ЦСКА
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Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон, ранее выступавший за ЦСКА, поделился воспоминаниями о самом ярком моменте в московском клубе.

«Победа над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 3:0 — лучшее воспоминание о ЦСКА. Это навсегда останется со мной. Мы обыграли действующих обладателей Лиги чемпионов! В том матче наша команда сделала правильно абсолютно всё и победила по делу. Это был один из сумасшедших моментов, которым я буду дорожить вечно», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В 2018 году армейцы в Испании разгромили «Реал» благодаря голам Фёдора Чалова, Георгия Щенникова и Арнора Сигурдссона.

Полное интервью с Магнуссоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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