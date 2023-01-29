Тренер «Брайтона» Де Дзерби — о возможном уходе Кайседо: мы готовы идти дальше без него

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о полузащитнике Мойсесе Кайседо, который может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. На игрока претендуют «Арсенал» и «Челси».
«В такие моменты трудно быть тренером. Кайседо — очень хороший парень. Я могу понять, когда тебе 21 год и ты получаешь предложение от большой команды, играющей в еврокубках, я это прекрасно понимаю. Я бы хотел, чтобы он закончил сезон с нами, но мы готовы идти вперёд без него. Нам нужны несколько игроков на некоторых позициях.
Я много раз разговаривал с владельцем Тони Блумом. Он очень хорошо знает моё мнение, потому что мы хорошая команда, но мы можем улучшиться и в это трансферное окно. Мы уже отпустили Троссарда в «Арсенал». Если мы останемся ещё и без Кайседо, это может стать проблемой для нас, если мы хотим бороться за выход в еврокубки и лучшую позицию в таблице», — приводит слова Де Дзерби издание The Athletic.
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