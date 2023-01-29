«Лацио» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» принимал «Фиорентину». Команды не сумели выявить победителя – 1:1.
На восьмой минуте встречи «орлов» вывел вперёд защитник Николо Казале. Несмотря на территориальное преимущество «фиалок» в первой половине игры, они не смогли отыграться до свистка на перерыв, однако в дебюте второго тайма Николас Гонсалес нанёс точный удар по воротам Ивана Проведеля после передачи Джанкомо Бонавентуры. В оставшееся время счёт не изменился – 1:1.
«Лацио» набрал 38 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Серии А, обойдя «Аталанту» и «Милан», у которых столько же очков, но хуже дополнительные показатели.
«Орлы» 2 февраля встретятся с «Ювентусом» в матче Кубка Италии, «фиалок» также ждёт кубковый матч – их соперником станет «Торино».
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