Кварацхелия выйдет в старовом составе «Наполи» на матч 20-го тура Серии А с «Ромой»
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Сегодня, 29 января, состоится центральный матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира – «Наполи» — примет «Рому». Стартовый свисток главного арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Осимхен, Кварацхелия. Запасные: Берешиньски, Гаэтано, Голлини, Демме, Зедадка, Дзербин, Марфелла, Тангай Н'Домбеле, Оливера, Эстигор, Политано, Распадори, Симеоне, Жуан Жесус, Элмас.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Спинаццола, Кристанте, Матич, Залевский, Пеллегрини, Дибала, Абрахам. Запасные: Белотти, Бове, Бур, Винья, Вольпато, Камара, Кумбула, Свилар, Сольбаккен, Тахирович, Эль-Шаарави.
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