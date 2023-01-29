«Реал» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

Сегодня, 29 января, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» на своём поле примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи Марио Мелеро Лопеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.



«Реал»: Куртуа – Милитао, Начо, Рюдигер – Кроос, Камавинга, Вальверде, Себальос – Винисиус, Родриго, Бензема.

«Реал Сосьедад»: Ремиро – Муньос, Ле Норман, Субельдия, Элустондо – Кубо, Ильярраменди, Субименди, Мендес – Оярсабаль, Сёрлот.



«Сливочные» занимают второе место турнирной таблицы Ла Лиги. В активе команды Карло Анчелотти 41 очко, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет шесть очков. «Реал Сосьедад» располагается на третьем месте с 38 очками, команда отстаёт от мадридцев на три очка.