Камоцци считает, что Сперцян может следующим после Малкома заинтересовать топ-клуб Европы

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказал мнение, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян мог бы заинтересовать топ-клуб Европы.
«Кто ещё из игроков РПЛ мог бы заинтересовать топ-клуб Европы после новостей о Малкоме и «ПСЖ»? Эдуард Сперцян», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 16 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Также на счету футболиста пять матчей и один гол в Фонбет Кубке России.
31 марта 2021 года он дебютировал за сборную Армении, выйдя на поле в начале второго тайма матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Румынией (3:2). Эдуард отметился забитым мячом.
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