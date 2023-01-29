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«Сельта» минимально обыграла «Атлетик» в домашнем матче Ла Лиги

«Сельта» минимально обыграла «Атлетик» в домашнем матче Ла Лиги
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Сегодня, 29 января, состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» встретилась с «Атлетиком» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра Исидро Диаса Эскудероса прозвучал в 20:30 мск.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Ни одна из команд не имела явного преимущества – за 45 минут только хозяева смогли нанести точный удар по воротам при общем количестве в семь ударов у обоих клубов.

Во второй половине «Сельта» перехватила инициативу и периодически угрожала воротам Уная Симона. В итоге это привело к голу, когда на 71-й минуте нападающий Яго Аспас после передачи Лукаса де ла Торре сумел реализовать опасный момент. В оставшиеся минуты «Атлетик» не смог навязать борьбу, и по окончанию встречи победу праздновала «Сельта» — 1:0.

1:0. Аспас («Сельта») забивает после рывка в штрафную

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Испания - Примера. 19-й тур
29 января 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Аспас – 71'
Комментарии
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