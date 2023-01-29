«Они просят меня сдержать обещание». Владелец «Монцы» — об «автобусе с проститутками»

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони после победы в матче с «Ювентусом» (2:0) рассказал, что ему напомнили об обещании. Ранее он пообещал футболистам в случае победы над топ-клубом чемпионата Италии привезти к раздевалке автобус с проститутками.



«Они просят меня сдержать обещание, я получил сотню телефонных звонков», — приводит слова Берлускони Сalciomercato.com.



«Монца» обыграла «Ювентус» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.



Команда Берлускони набрала 25 очков и обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 11-ю строчку. В активе туринцев по-прежнему 23 балла. Напомним, ранее команда Массимилиано Аллегри была лишена 15 очков в текущем розыгрыше турнира и опустилась в середину таблицы.

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