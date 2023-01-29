Рио Фердинанд во время визита в Кремль в 2018 году украл чайную ложку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд во время визита в Кремль в 2018 году в период проведения чемпионата мира в России украл чайную ложку. Об этом в своей книге «Как (не) быть сильной рассказала экс-футболистка лондонского «Арсенала» Алекс Скотт.



«В рамках программы «Легенды ФИФА» нас с Рио пригласили в Кремль, чтобы обсудить мировое первенство.



Когда мы вышли, Фердинанд насмешил меня – он разжал ладонь и продемонстрировал мне чайную ложку, которую украл, чтобы оставить на память», — написала Скотт.



На счету Фердинанда 312 матчей за «красных дьяволов», в них он забил семь голов. В составе сборной Англии он 81 раз появлялся на поле, за это время защитник трижды поразил ворота соперника.

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