В «Манчестер Юнайтед» решили не отпускать защитника Линделёфа
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Английский «Манчестер Юнайтед» не будет отпускать шведского защитника Виктора Линделёфа. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку от итальянского «Интера» и испанского «Атлетико».
«Манчестер Юнайтед» решил не принимать никаких предложений по аренде или постоянному трансферу Виктора Линделёфа. Он остаётся, так как тен Хаг рассчитывает на него.
«Интер» обращался к «Юнайтед» по Линделёфу в последние несколько дней. Мадридский «Атлетико» также просил о нём несколько недель назад», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
Линделёф в текущем сезоне провёл 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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