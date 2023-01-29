В «Манчестер Юнайтед» решили не отпускать защитника Линделёфа

Английский «Манчестер Юнайтед» не будет отпускать шведского защитника Виктора Линделёфа. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку от итальянского «Интера» и испанского «Атлетико».

«Манчестер Юнайтед» решил не принимать никаких предложений по аренде или постоянному трансферу Виктора Линделёфа. Он остаётся, так как тен Хаг рассчитывает на него.



«Интер» обращался к «Юнайтед» по Линделёфу в последние несколько дней. Мадридский «Атлетико» также просил о нём несколько недель назад», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Линделёф в текущем сезоне провёл 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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