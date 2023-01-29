Кварацхелия помог «Наполи» открыть счёт в матче с «Ромой», сделав голевой пас на Осимхена

В эти минуты проходит центральный матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Рому». Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.
Неаполитанцы вышли вперёд после гола нигерийского форварда Виктора Осимхена. Результативную передачу на свой счёт записал грузинский легионер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Для экс-игрока «Рубина» и «Локомотива» это уже 15-е результативное действие в текущем сезоне Серии А: на счету Кварацхелии семь забитых мячей и восемь голевых передач. Он занимает третье место в лиге по системе «гол+пас».
Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А. В случае победы в сегодняшней игре неаполитанцы оторвутся от второй команды чемпионата, «Интера», на 13 очков.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
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