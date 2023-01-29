Каземиро: счастлив оформить дубль за «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился эмоциями от двух забитых мячей в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Редингом», который завершился победой манкунианцев со счётом 3:1.



«Забивать голы в футболке «Манчестер Юнайтед» для меня всегда важно, я рад помочь команде. Все знают, что моя роль заключается не в том, чтобы забивать. Моя задача заключается в том, чтобы сбалансировать команду — это правильно обороняться и отдавать передачи в атаку.



Но также важно забивать, чтобы помогать команде. Без сомнения, я счастлив, что смог внести вклад в такой тяжёлой игре, где много силовых дуэлей. Я счастлив, что сегодня смог оформить дубль за клуб», — приводит слова Каземиро официальный сайт «красных дьяволов».

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