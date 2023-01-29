«Всё сложно». Президент «Лиона» — о возможном переходе игрока «Локо» Изидора
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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказался о возможном переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.
«По Изидору всё сложно, продолжаем переговоры с «Локомотивом», — приводит слова Оляса L'Equipe.
Ранее появилась информация, что Вильсон Изидор прибыл во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Лион». Сообщалось, что французский клуб арендует футболиста за € 750 тысяч с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей.
За московский клуб 22-летний французский форвард в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.
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