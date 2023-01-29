«Всё сложно». Президент «Лиона» — о возможном переходе игрока «Локо» Изидора

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказался о возможном переходе нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

«По Изидору всё сложно, продолжаем переговоры с «Локомотивом», — приводит слова Оляса L'Equipe.

Ранее появилась информация, что Вильсон Изидор прибыл во Францию для прохождения медосмотра перед переходом в «Лион». Сообщалось, что французский клуб арендует футболиста за € 750 тысяч с обязательным выкупом за € 5 млн в случае участия форварда в определённом количестве матчей.



За московский клуб 22-летний французский форвард в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.