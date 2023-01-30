Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» вступит в борьбу с «Астон Виллой» за подписание Маттео Гендузи

«Вест Хэм» вступит в борьбу с «Астон Виллой» за подписание Маттео Гендузи
Комментарии

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи может вернуться в английскую Премьер-лигу, в которой ранее выступал за «Арсенал». Как сообщает talkSPORT, в борьбу за подписание 23-летнего француза включился лондонский «Вест Хэм», который хочет оформить сделку до конца зимнего трансферного окна.

Ранее различные источники сообщали, что на игрока претендует «Астон Вилла», а главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери уже провёл диалог с игроком, чтобы уговорить его перейти в клуб. Они уже знакомы друг с другом по совместной работе в лондонском «Арсенале».

Гендузи перешёл в «Марсель» из стана «канониров» летом 2022 года за сумму около € 8 млн. В текущем сезоне Маттео провёл за французскую команду 26 встреч во всех турнирах. На счету футболиста четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в € 25 млн.

Новость по теме
«Вест Хэм» хочет вернуть Влашича из аренды в «Торино»

Фанаты «Марселя» сорвали флаг ЛГБТ на стадионе «Тоттенхэма»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023