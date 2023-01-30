«Наполи» вырвал победу в матче с «Ромой» и увеличил преимущество над «Интером» до 13 очков

«Наполи» обыграл «Рому» в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.



В первом тайме неаполитанцы владели территориальным преимуществом, они нанесли три удара в створ ворот римлян, один из которых завершился забитым мячом. Очередной гол на свой счёт записал нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, результативный пас исполнил грузинский хавбек Хвича Кварацхелия. Во второй половине игры римляне сумели забить ответный мяч – его автором стал Стефан Эль-Шаарави. В концовке неаполитанцы сумели вырвать победу: Пётр Зелиньски сделал пас на вышедшего на замену Джованни Симеоне, который установил окончательный счёт.



Команда Лучано Спаллетти набрала 53 очко и продолжает удерживать первую позицию в турнирной таблице. «Интер», который занимает второе место, отстаёт от «Наполи» на 13 баллов. «Рома» (37) – на шестой позиции.



В 21-м туре итальянского первенства неаполитанцы на выезде сыграют со «Специей», а команда Жозе Моуринью примет «Эмполи».