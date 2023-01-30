Анчелотти прокомментировал потерю очков «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.

«Обидно. Мы играли очень хорошо и заслужили победу. Мы провели хороший матч, нам нужно было только забить, мы были близки к этому. Я доволен, потому что команда играла очень хорошо. 90 минут мы провели на полную катушку, с напряжением. «Реал» не играл так, как хотелось бы, но мы прессинговали. Была высокая интенсивность до самого конца», — приводит слова Анчелотти AS.

Команда Карло Анчелотти набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» (39) — на третьей позиции.

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