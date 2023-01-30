Анчелотти прокомментировал потерю очков «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.
«Обидно. Мы играли очень хорошо и заслужили победу. Мы провели хороший матч, нам нужно было только забить, мы были близки к этому. Я доволен, потому что команда играла очень хорошо. 90 минут мы провели на полную катушку, с напряжением. «Реал» не играл так, как хотелось бы, но мы прессинговали. Была высокая интенсивность до самого конца», — приводит слова Анчелотти AS.
Команда Карло Анчелотти набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет пять очков. «Реал Сосьедад» (39) — на третьей позиции.
Самые возрастные тренеры в футболе:
- 30 января 2023
-
02:01
-
01:51
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08
-
00:05
- 29 января 2023
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:20
-
23:17
-
23:06
-
23:05
-
22:49
-
22:48
-
22:34
-
22:30
-
22:25
-
22:14
-
22:08
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:35
-
21:30
-
21:25