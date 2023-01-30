Клопп — после матча с «Брайтоном»: трансферов не будет, состав у «Ливерпуля» хороший

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился планами клуба в части усиления в зимний трансферный период после матча с «Брайтоном».
«В это трансферное окно не произойдет ровным счетом ничего.
С составом всё хорошо», – приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, вчера завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Брайтон» одержал победу со счётом 2:1.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Мидлсбро» со счётом 5:1, а «Ливерпуль» со второй попытки обыграл «Вулверхэмптон» (1:0, первая встреча завершилась вничью — 2:2).
Подопечные Юргена Клоппа одержали одну победу в шести матчах в 2023 году.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 30 января 2023
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- 29 января 2023
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