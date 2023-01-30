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10 клубов хотят арендовать Элангу из «МЮ». Главный претендент — дортмундская «Боруссия»

10 клубов хотят арендовать Элангу из «МЮ». Главный претендент — дортмундская «Боруссия»
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Возможность арендовать футболиста «Манчестер Юнайтед» Энтони Элангу интересует 10 клубов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, предложения поступили от ПСВ, дортмундской «Боруссии» и еще 8 команд.

Манкунианцы пока не приняли решения касательно будущего шведского игрока. Оно ожидается за день или два до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Энтони Эланга провёл за манкунианцев 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что, помимо немцев, возможностью подписания Эланги интересовались «Борнмут» и «Эвертон», однако переезд в Бундеслигу и возможность выступления в Лиге чемпионов будут для шведа приоритетными.

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