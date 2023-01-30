«Милан» пропустил больше всех голов среди команд топ-5 лиг в 2023 году

Вчера, 29 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» принимал «Сассуоло». Финальный свисток Антонио Джуи зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:2.



Таким образом, после данной встречи «Милан» лидирует по пропущенным голам в ведущих лигах Европы в 2023 году.



Всего за 7 игр года команде Стефано Пиоли забили 18 раз – больше всех в топ-5 лиг. За последние три матча действующие чемпионы Италии пропустили 12 мячей.



«Милан» набрал 38 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли пропустила четыре мяча во второй игре чемпионата Италии подряд.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»: