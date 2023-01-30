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Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме

Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме
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Бразильский защитник Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Бразилец в четверг сыграл свой первый футбольный матч с другими заключенными, сообщает La Vanguardia. Это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных, которые хотели понаблюдать за игрой многократного победителя Лиги чемпионов.

Также отмечается, что Алвес приобрёл несколько предметов первой необходимости. Футболист купил четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков.

Отмечается, что адаптация Алвеса в тюрьме проходит «образцово».

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Дани Алвес открыл бутылку пахом:

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