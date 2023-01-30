Шкриньяр хочет перейти в «ПСЖ» зимой. Он опасается реакции фанатов «Интера» из-за ухода

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр хочет как можно скорее перейти в «ПСЖ».
По данным L’Equipe, футболист проинформировал руководство «нерадзурри» о желании присоединиться к парижскому клубу уже зимой. Помимо прочего, он опасается реакции фанатов на его возвращение на поле в футболке «Интера» после объявления о предстоящем уходе.
Ожидается, что французская команда пришлет предложение по защитнику до вторника. Сумма составит порядка € 15 млн.
«Интер» немного снизил требования и, возможно, согласится продать Шкриньяра за € 20 млн с учётом бонусов.
27-летний Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Словак сыграл 242 матча за «нерадзурри», отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Интером» истекает в июне 2023 года.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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