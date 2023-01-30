Бельерин близок к переходу в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Как сообщает The Athletic, испанец близок к переходу в «Спортинг» на правах аренды до конца сезона. Он станет заменой Педро Порро, который переходит в «Тоттенхэм».
Лиссабонцы изначально хотели взять Тарика Лэмпти, выступающего за «Брайтон», но не смогли позволить себе его купить, а клуб АПЛ отказался отдавать 22-летнего игрока в аренду.
27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года.
Сине-гранатовые располагаются на первой строчке турнирной таблицы Примеры, набрав 47 баллов. «Реал» идёт вторым, мадридский клуб имеет в своём активе 42 очка.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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