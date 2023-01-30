Анчелотти прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отставание от «Барселоны» в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Мы отстаём на пять очков, нам нужно много работать. «Барселона» играет очень хорошо, но впереди ещё долгий путь. Январь был сомнительным, но команда выросла и начнёт прибавлять. Мы будем бороться», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

После 18 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 5 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Валенсией». Матч состоится 2 февраля. «Барселона», в свою очередь, в следующем туре сыграет с «Бетисом».

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