Анчелотти прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отставание от «Барселоны» в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Мы отстаём на пять очков, нам нужно много работать. «Барселона» играет очень хорошо, но впереди ещё долгий путь. Январь был сомнительным, но команда выросла и начнёт прибавлять. Мы будем бороться», — приводит слова Анчелотти Football Espana.
После 18 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 5 очков.
В следующем туре «Реал» встретится с «Валенсией». Матч состоится 2 февраля. «Барселона», в свою очередь, в следующем туре сыграет с «Бетисом».
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