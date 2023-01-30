Кварацхелия отдал 8-ю голевую передачу в сезоне — это лучший результат в Серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия совершил результативное действие в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Ромой».



Грузинский футболист отдал свою восьмую голевую передачу в этом сезоне Серии А — это лучший результат в чемпионате Италии наравне с Сергеем Милинковичем-Савичем.



При этом пять из восьми голевых передач Хвича отдал на лучшего бомбардира Серии А Виктора Осимхена, у которого 14 голов в 16 матчах.



Команда Лучано Спаллетти набрала 53 очка и продолжает удерживать первую позицию в турнирной таблице. «Интер», который занимает второе место, отстаёт от «Наполи» на 13 очков.



В 21-м туре итальянского первенства неаполитанцы на выезде сыграют со «Специей».

«Наполи» вылетел из Кубка Италии, уступив «Кремонезе»:

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