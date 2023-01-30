Яровинский: европейские клубы перестраховываются и не берут российских игроков

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что многие европейские клубы из-за текущей геополитической ситуации не хотят подписывать российских футболистов.
«Я надеюсь, что сфера футбольного права будет отрегулирована. Западные футбольные инстанции в силах утвердить новый, временный регламент. А российскому футболу остаётся только продолжать работать. Нужно попытаться пережить этот период, а не стонать и ничего не делать. Новые обстоятельства требуют новых решений. Ничего не поделаешь с тем, что с нами теперь не все хотят работать.
Герман Ткаченко сказал, что европейским клубам сказали не подписывать россиян? Да, я в том числе и про это. Всё так и есть, я сам сталкивался. В Европе есть много клубов, которые перестраховываются и не берут игроков с российским паспортом. Стоит понимать: европейские клубы могут сделать исключение ради таланта экстра класса. А таких всегда единицы. С обычными же игроками — зачем лишний раз рисковать и опасаться негативной реакции болельщиков и общественности? Плюс у кого-то есть личная неприязнь к России», — приводит слова Яровинского Sport24.
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