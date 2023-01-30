Аршавин поделился эмоциями после игры молодёжного «Зенита» с «Амкалом»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал исход игры между молодёжной командой сине-бело-голубых и медийной командой «Амкалом». Товарищеский матч закончился победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.



«Обычная первая игра на сборах. Ребята были рады, что наконец удалось сыграть. Но видно, что они были не такими быстрыми и резкими, всё‑таки у них были достаточно тяжёлые тренировки и в Санкт‑Петербурге, и здесь в Турции.



Думаю, что арбитр начудил со свободным ударом. Но отсудил он очень даже достойно — для уровня Турции. Это всё специфика сборов. Бывают такие нюансы, которые влияют на результат. Да, может, цифры на табло не так важны, но всё равно все хотят выиграть.



Насколько игрокам из «Зенита‑2» и «Зенита‑м» понравились свои матчи? Честно, не спрашивал. Все эти матчи — совершенно обычный рабочий процесс. Ребята продолжают тренироваться. К сожалению, специфика Второй лиги такова, что до возобновления чемпионата еще долго — три месяца. Поэтому думаю, что команде тяжело собираться с мыслями на товарищеские матчи, когда ты понимаешь, что официальные соревнования ещё нескоро», – приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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