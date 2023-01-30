Быстров — о «Ювентусе»: руководство клуба само виновато, нельзя до такого доводить

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации в туринском «Ювентусе». Итальянского гранда лешили 15-ти очков турнирной таблицы.

«Руководство клуба само виновато. Нельзя до такого доводить, хотели сэкономить и внесли разор в команду. Футболисты узнали, что кто‑то какие‑то деньги получал, чего от футболистов хотеть, какого результата? Мотивировать игроков невозможно. Смотрите таблицу, за что им бороться. Где‑то футболисты к себе требования снизили, кто‑то, возможно, думает о том, чтобы уйти в другой клуб», — приводит слова Быстрова „Матч ТВ“.

Напомним, туринский клуб обвиняется в фиктивном приросте капитала: в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131