Защитник «Пари НН» Дмитрий Стойкий рассказал о целях клуба на сезон

Российский защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий озвучил цели команды на сезон.
«Сейчас нужно закрепиться в РПЛ, второй сезон в этом смысле многое определяет. А глобально — не мне рассуждать. Для начала нам надо как минимум надо закрепиться в элите, а не бултыхаться в районе 11–12‑го места. После этого люди, отвечающие за развитие, определятся с более масштабной целью, мне об этом говорить не с руки. Да и «Уфа», как видите, вылетела, клуб вообще подвис как проект. В плане посещаемости нам тоже есть к чему стремиться. Хочется, чтобы город по‑настоящему заболел футболом. Хотя афиш «ПАРИ НН» и футбольной рекламы на улицах много, клуб делает для этого всё возможное. И стадион расположен удобно.
Моя цель? Побеждать в каждом матче и играть, сколько позволит здоровье. Деньги? Хорошо, когда их платят, но хочется ещё и приносить пользу, отдавать все силы делу, которым занимаюсь с семи лет. Помогать своим опытом тем же молодым — вполне достойная цель, мне кажется. Если перестану «вывозить» и организм скажет «стоп», надо заканчивать, конечно. Незачем мучить себя и других», – приводит слова Стоцкого «Матч ТВ».
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