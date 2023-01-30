Экс-защитник ЦСКА Магнуссон: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд в РПЛ

Защитник «Панатинаикоса» Хёрдур Магнуссон, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением о том, почему санкт-петербургский «Зенит» на протяжении последних лет является бессменным лидером Российской Премьер-Лиги.
«Почему никто в РПЛ не может прервать гегемонию «Зенита»? Всё просто: бюджет «Зенита» намного больше, чем у других команд лиги. Также большую роль играет состав и игроки, которые играют вместе уже долгое время – они создали традицию побеждать. Такую команду сложно остановить», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
Напомним, последние четыре сезона «Зенит» становился победителем российского чемпионата. На данный момент санкт-петербургский клуб также лидирует в турнирной таблице первенства.
Полное интервью с Магнуссоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 января 2023
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