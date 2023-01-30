Магнуссон объяснил, почему ЦСКА не выиграл титулов после победы над «Реалом» в 2018-м

Бывший защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о самом сильном составе за его время в команде.
«У нас не было особых недостатков. Просто Лига чемпионов – это другой турнир, в который мы вложили очень много сил, проделали большую работу. Было безумно обидно дважды обыграть европейских чемпионов и не пройти дальше. Думаю, это был самый сильный состав за время, что я провёл в клубе. Хотя я чувствовал, что и в дальнейшем команда была похожа на себя образца 2018 года», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
В 2018 году армейцы в Испании разгромили «Реал» благодаря голам Фёдора Чалова, Георгия Щенникова и Арнора Сигурдссона.
Полное интервью с Магнуссоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 января 2023
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