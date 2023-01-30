Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Шахтёра»: хотел бы сыграть против Месси, он делает что-то невероятное

Полузащитник «Шахтёра»: хотел бы сыграть против Месси, он делает что-то невероятное
Комментарии

Георгий Судаков, выступающий за «Шахтёр», рассказал, против кого хотел бы сыграть в очном матче.

«Хотел бы сыграть против Месси. Просто то, что я вижу, когда смотрю футбол – для меня он делает нечто невероятное. Я с ним не встречался на поле. Не могу даже представить, какой он сильный футболист.

Когда я смотрю, как он обыгрывает, как работает с мячом… Вот, например, когда сыграл против Модрича, Нкунку, я почувствовал разницу, как люди работают на футбольном поле.

А когда сам Месси… Хотел бы против него сыграть. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч или всё-таки можно», — приводит слова Судакова официальный сайт „Шахтёра“.

Напомним, недавно Лионель Месси со сборной Аргентиной стал победителем чемпионата мира в Катаре.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»

Мбаппе — Фримен, Месси — Харрисон Форд. Звёзд футбола «состарил» искусственный интеллект Мбаппе — Фримен, Месси — Харрисон Форд. Звёзд футбола «состарил» искусственный интеллект
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023