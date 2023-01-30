Полузащитник «Шахтёра»: хотел бы сыграть против Месси, он делает что-то невероятное

Георгий Судаков, выступающий за «Шахтёр», рассказал, против кого хотел бы сыграть в очном матче.

«Хотел бы сыграть против Месси. Просто то, что я вижу, когда смотрю футбол – для меня он делает нечто невероятное. Я с ним не встречался на поле. Не могу даже представить, какой он сильный футболист.



Когда я смотрю, как он обыгрывает, как работает с мячом… Вот, например, когда сыграл против Модрича, Нкунку, я почувствовал разницу, как люди работают на футбольном поле.



А когда сам Месси… Хотел бы против него сыграть. Действительно ли так невозможно у него отобрать мяч или всё-таки можно», — приводит слова Судакова официальный сайт „Шахтёра“.

Напомним, недавно Лионель Месси со сборной Аргентиной стал победителем чемпионата мира в Катаре.

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