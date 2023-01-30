Лучано Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе своего клуба в матче с «Ромой».
«В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная от персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.
Такие матчи сложны, но те, кто вышел на замену, доказали, что, ещё находясь на скамейке, они уже были в игре. И это главное качество нашей команды.
Если во время столь длинных, интенсивных сезонов, в каждодневной работе не все находятся на одной волне с партнёрами по команде и скорее предпочтут занять место одноклубника, а не играть с ним бок о бок, то вы не добьётесь результата», — приводит слова тренера Football Italia.
Напомним, матч «Наполи» — «Рома» состоялся в ночь на 30 января. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы
- 30 января 2023
-
06:37
-
06:35
-
06:16
-
05:56
-
05:31
-
05:26
-
05:20
-
04:30
-
04:02
-
03:25
-
03:22
-
03:12
-
03:04
-
03:02
-
02:59
-
02:54
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:30
-
02:01
-
01:51
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08
-
00:05
- 29 января 2023
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:30