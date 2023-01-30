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Лучано Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Ромой»

Лучано Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» в матче с «Ромой»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе своего клуба в матче с «Ромой».

«В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная от персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.

Такие матчи сложны, но те, кто вышел на замену, доказали, что, ещё находясь на скамейке, они уже были в игре. И это главное качество нашей команды.

Если во время столь длинных, интенсивных сезонов, в каждодневной работе не все находятся на одной волне с партнёрами по команде и скорее предпочтут занять место одноклубника, а не играть с ним бок о бок, то вы не добьётесь результата», — приводит слова тренера Football Italia.

Напомним, матч «Наполи» — «Рома» состоялся в ночь на 30 января. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

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