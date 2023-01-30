Яровинский рассказал, что Гаранин мог возглавить «Рубин»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что Вадим Гаранин мог стать главным тренером команды.
«Гаранин не умеет выстраивать отношения с лидерами? Категорически не согласен. Не нужно вешать ярлыки. Ни одного тренера нельзя оценивать с помощью таких простецких штампов, которые не отражают реальные отношения внутри коллектива. То, что Гаранин не умеет общаться с лидерами — чушь! И уверен — в «Рубине» у него бы всё получилось.
В «Сочи» у Гаранина был слишком короткий кусок. Ну и давайте будем честны — «Сочи» с Федотовым добился невероятного результата, заняв второе место. Я не представляю, что нужно было сделать любому новому тренеру «Сочи», чтобы превзойти этот выдающийся результат. Гаранину нужно было дать больше времени, но к такому в нашем футболе не привыкли.
Гаранин дал своё согласие возглавить клуб. Но когда начало меняться руководство, я понял, что скоро уйду из «Рубина». Я не мог пригласить Гаранина, а потом сказать: «Ну всё, я пошёл». Мне пришлось ему позвонить и сказать, что я больше не имею права вести переговоры», – приводит слова Яровинского Sport24.
- 30 января 2023
-
06:37
-
06:35
-
06:16
-
05:56
-
05:31
-
05:26
-
05:20
-
04:30
-
04:02
-
03:25
-
03:22
-
03:12
-
03:04
-
03:02
-
02:59
-
02:54
-
02:42
-
02:35
-
02:30
-
02:30
-
02:01
-
01:51
-
01:42
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:34
-
00:28
-
00:08
-
00:05
- 29 января 2023
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:30