Яровинский рассказал, что Гаранин мог возглавить «Рубин»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что Вадим Гаранин мог стать главным тренером команды.



«Гаранин не умеет выстраивать отношения с лидерами? Категорически не согласен. Не нужно вешать ярлыки. Ни одного тренера нельзя оценивать с помощью таких простецких штампов, которые не отражают реальные отношения внутри коллектива. То, что Гаранин не умеет общаться с лидерами — чушь! И уверен — в «Рубине» у него бы всё получилось.



В «Сочи» у Гаранина был слишком короткий кусок. Ну и давайте будем честны — «Сочи» с Федотовым добился невероятного результата, заняв второе место. Я не представляю, что нужно было сделать любому новому тренеру «Сочи», чтобы превзойти этот выдающийся результат. Гаранину нужно было дать больше времени, но к такому в нашем футболе не привыкли.



Гаранин дал своё согласие возглавить клуб. Но когда начало меняться руководство, я понял, что скоро уйду из «Рубина». Я не мог пригласить Гаранина, а потом сказать: «Ну всё, я пошёл». Мне пришлось ему позвонить и сказать, что я больше не имею права вести переговоры», – приводит слова Яровинского Sport24.